ЄК вперше підготувала економічний прогноз для України

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, "зросте на 0,6% цього року і на 4,0% у 2024 році", – заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, представляючи дані.

За словами Джентілоні, економіка України, на яку напала Росія, виявилася "надзвичайно стійкою".

Втім, прогноз для України "схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни", визнає Єврокомісія у своєму весняному звіті.

Єврокомісія зазначає, що її прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.