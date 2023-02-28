Войти | Зарегистрироваться
00:49

суббота,
04 марта
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Єврокомісія пропонує Німеччині націоналізувати «Північний потік-2»

02.03.2023 / 15:31
Єврокомісії запропонували розглянути можливість націоналізації Німеччиною газопроводу «Північний потік-2» для використання у своїх цілях. Відповідне питання порушив депутат Європарламенту від Німеччини Моріц Гернер у своєму зверненні до Єврокомісії.

Про це пише видання Al Jazeera.

За його словами, інфраструктура «Північного потоку-2» може бути корисною для Берліна.

«Чи вважає Єврокомісія, що Німеччині варто націоналізувати інфраструктуру «Північного потоку-2» для транспортування зрідженого природного газу», – заявив парламентар у своєму зверненні.

Він також поцікавився, за яких умов та обставин комісія визнає такий вид санкціонування виправданим.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року компанія Nord Stream AG заявила про безпрецедентні руйнування на двох газопроводах компанії – «Північний потік» та «Північний потік-2», які йдуть дном Балтійського моря до Німеччини. Пізніше німецькі слідчі припустили, що за підривами газопроводів можуть стояти представники однієї із західних країн.

У жовтні президент Росії Володимир Путін заявив, що після інциденту газопровід «Північний потік-2» до Німеччини, швидше за все, ніколи не буде запущено.

На початку лютого американський журналіст Сеймур Херш опублікував розслідування, в якому звинуватив Сполучені Штати в організації атак на «Північний потік» та «Північний потік-2». За його словами, американські водолази під прикриттям проведення навчань заклали вибухівку для організації диверсії трубопроводами.

Єврокомісія, Північний потік, Німеччина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 марта
2 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.