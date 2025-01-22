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МОЗ: За час повномасштабної війни росія зруйнувала без можливості відновлення 300 об’єктів медзакладів

21.01.2025 / 17:27
За майже три роки повномасштабної війни росія пошкодила 1971 об'єкт медзакладів та зруйнувала без можливості відновлення ще 300. Найбільше постраждали такі об'єкти на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Отримати дані щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Telegram.

За даними МОЗ, країна-агресорка пошкодила 234 автомобілі екстреної медичної допомоги, знищила - 273 та захопила - 80.

Водночас роботи над відновленням українських лікарень тривають.

"У різних областях країни 593 медзаклади відновлені повністю, ще 370 - частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали незначних ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо", - зауважили у МОЗ.

Зазначається, що найбільше обʼєктів охорони здоровʼя відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

МОЗ, медзаклади
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