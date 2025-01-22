МОЗ: За час повномасштабної війни росія зруйнувала без можливості відновлення 300 об’єктів медзакладів

Отримати дані щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Telegram.

За даними МОЗ, країна-агресорка пошкодила 234 автомобілі екстреної медичної допомоги, знищила - 273 та захопила - 80.

Водночас роботи над відновленням українських лікарень тривають.

"У різних областях країни 593 медзаклади відновлені повністю, ще 370 - частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали незначних ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо", - зауважили у МОЗ.

Зазначається, що найбільше обʼєктів охорони здоровʼя відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.