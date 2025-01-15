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Подоляк: росія хоче завдати в західних регіонах України максимального ураження газовим сховищам

16.01.2025 / 10:12
Для України не є секретом те, що російська федерація постійно намагається атакувати критичну інфраструктуру.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, під час вчорашнього ранкового обстрілу росія хотіла завдати максимального ураження газовим сховищам та газотранспортним системам на заході України.

"Ви абсолютно праві, росія в цілому атакує критичну інфраструктуру, це для нас не секрет, але так, вона хоче в західних регіонах України завдати максимального ураження газовим сховищам та газотранспортним системам в принципі. Це цинічний розрахунок, щоб показати, що ось ви зупинили транзит, а ми вам помстились", - заявив Подоляк.

Цього ранку російська армія знову намагалась обстріляти критичну інфраструктуру України. Повідомлялось про загрозу ракет та дронів.

Подоляк
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