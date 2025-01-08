Юрчишин: Необхідність підвищення ефективності процесу управління активами вже давно перезріла

Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат, експерт у галузі боротьби з корупцією Ярослав Юрчишин.

Днями Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №12374, якім пропонується визначити перелік підстав дострокового припинення повноважень голови АРМА "без можливості політично мотивованого звільнення". Згідно з документом, голову АРМА зможуть звільняти достроково після визнання комісією з аудиту його роботи неефективною або за неналежне виконання обов’язків, а повноваження очільника агентства має виконувати один із заступників до призначення нового керівника.

"Необхідність змін як у процедурі обрання та звільнення керівництва АРМА, так і у збільшенні ефективності процесу управління активами перезріла. Тому не дивно, що вона потрапила до переліку вимог наших європейських партнерів. Звіт Рахункової палати лише підтвердив актуальність змін", - зазначив Юрчишин.

Водночас народний депутат зазначив, що запропоновані зміни не є цілісними, а тому навіть їх прийняття не дасть суттєвого вдосконалення роботи АРМА.

"Позитивом є можливість звільнення неефективного керівництва за результатами негативного висновку аудиту. Але при цьому в законопроєкті відсутні як вдосконалення механізмів управління, так і перезапуск структури за новими правилами. То ж це крок у потрібному напрямку, але дуже запізнілий. І не всеохопний, бо без зміни системи управління навіть ефективне керівництво АРМА не зможе показати якісний результат", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами.

Голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".