Войти | Зарегистрироваться
23:23

четверг,
09 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Юрчишин: Необхідність підвищення ефективності процесу управління активами вже давно перезріла

09.01.2025 / 13:19
Необхідність змін у процедурі обрання та звільнення керівництва Агентства з розшуку і менеджменту активів, а також підвищення ефективності процесу управління активами вже давно перезріла. Тому законопроєкт, який передбачає зміну підстав для дострокового звільнення голови АРМА, є кроком у потрібному напрямку.

Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат, експерт у галузі боротьби з корупцією Ярослав Юрчишин.

Днями Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №12374, якім пропонується визначити перелік підстав дострокового припинення повноважень голови АРМА "без можливості політично мотивованого звільнення". Згідно з документом, голову АРМА зможуть звільняти достроково після визнання комісією з аудиту його роботи неефективною або за неналежне виконання обов’язків, а повноваження очільника агентства має виконувати один із заступників до призначення нового керівника.

"Необхідність змін як у процедурі обрання та звільнення керівництва АРМА, так і у збільшенні ефективності процесу управління активами перезріла. Тому не дивно, що вона потрапила до переліку вимог наших європейських партнерів. Звіт Рахункової палати лише підтвердив актуальність змін", - зазначив Юрчишин.

Водночас народний депутат зазначив, що запропоновані зміни не є цілісними, а тому навіть їх прийняття не дасть суттєвого вдосконалення роботи АРМА.

"Позитивом є можливість звільнення неефективного керівництва за результатами негативного висновку аудиту. Але при цьому в законопроєкті відсутні як вдосконалення механізмів управління, так і перезапуск структури за новими правилами. То ж це крок у потрібному напрямку, але дуже запізнілий. І не всеохопний, бо без зміни системи управління навіть ефективне керівництво АРМА не зможе показати якісний результат", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами.

Голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".

реформа, Юрчишин, АРМА
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 января
8 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.