Зеленський розповів, чому не мобілізують народних депутатів

Про це йдеться у оприлюдненій 7 січня відповіді Зеленського на електронну петицію про мобілізацію народних депутатів, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, передають Українськi Новини.

Зеленський зазначив, що згідно з Конституцією України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, конституційний склад якої – чотириста п’ятдесят народних депутатів. Станом на сьогодні у Верховній Раді налічується 401 народний депутат України, що є найнижчим показником за роки незалежності України.

Він також пояснив, що до виключних повноважень Верховної Ради належить, зокрема, прийняття законів, рішення щодо яких приймається більшістю від її конституційного складу.

Зеленський зазначає, що законодавство дає змогу народним депутатам брати дистанційну участь у засіданнях комітетів і голосувати за прийняття рішень. При цьому віддаленої участі народних депутатів у пленарних засіданнях парламенту та прийнятті законів законодавством України не передбачено.

"Отже, відсутність кворуму на пленарному засіданні унеможливить легітимне прийняття законів, від яких залежить підтримання життєдіяльності всієї держави", - зауважив він.

У відповіді також зазначається, що міжнародний досвід свідчить, що законотворці під час Другої світової війни примусово не мобілізовувалися, а йшли на фронт добровільно.

"Примусова мобілізація народних депутатів України може бути розцінена як примус їх до виконання певних обов’язків або прийняття певних рішень, мати негативні наслідки, такі як втрата незалежності народного депутата України, зниження ефективності його діяльності, а також порушити принципи демократичного управління та розподілу влади", - зазначає Президент.

Він також зауважив, що станом на сьогодні є факти добровільного вступу народних депутатів і державних службовців до лав Збройних Сил України й інших військових формувань, отже, процес мобілізації як народних депутатів України, так і державних службовців проводиться з урахуванням їхньої добровільної згоди.

В той же час Зеленський проінформував, що звернувся до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду її автора.