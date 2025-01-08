Зеленський: Підписано 27 двосторонніх безпекових угод, які передбачають узгоджений графік надання допомоги

Про це глава Української держави заявив під час зустрічі у Києві з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, передає кореспондент Укрінформу.

«Україна майже три роки у війні. За цей час ми побудували сильні, міцні відносини з країнами не тільки Європейського Союзу, а й з країнами всього світу. У нас дійсно велика фінансова підтримка — ми говоримо про десятки мільярдів євро у підтримку як нашого бюджету, так і армії, а також гуманітарної допомоги взимку», - розповів Зеленський.

Він нагадав, що Україна підписала 27 двосторонніх безпекових угод, які передбачають узгоджені графіки надання допомоги.

«Ми базуємося на контрактах, не на емоціях. Через сильні домовленості з країнами світу — маємо 27 двосторонніх договорів щодо безпекових угод. Там є конкретні цифри на конкретний рік», - сказав Президент.