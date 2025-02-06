Войти | Зарегистрироваться
16:10

вторник,
11 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Келлог готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу

11.02.2025 / 12:16
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та рф Кіт Келлог готує варіанти плану припинення війни росії проти України, щоб представити їх Трампу.

Про це повідомило видання Semafor у понеділок, 10 лютого.

За інформацією ресурсу, Келлог сказав союзникам США про підготовку планів припинення війни, проте спростував повідомлення, що зробить це на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня.

"Посланець росії в Україні Кіт Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу", - повідомили Semafor три західні чиновники, що знайомі з перебігом переговорів.

На одній із зустрічей Келлог сказав, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн НАТО.

Келлог
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 февраля
10 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.