Келлог готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу

Про це повідомило видання Semafor у понеділок, 10 лютого.

За інформацією ресурсу, Келлог сказав союзникам США про підготовку планів припинення війни, проте спростував повідомлення, що зробить це на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня.

"Посланець росії в Україні Кіт Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу", - повідомили Semafor три західні чиновники, що знайомі з перебігом переговорів.

На одній із зустрічей Келлог сказав, що має намір зустрітися і скоординувати свої дії з офіційними особами з усіх країн НАТО.