Зеленський: Україна від самого початку пропонувала, щоб українці працювали на ЗАЕС під контролем МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Глава держави зазначив, що Україна від самого початку пропонувала, щоб українці працювали на ЗАЕС під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії і щоб на території станції не було російських бойовиків. Але про це не вийшло домовитися з російською стороною.

Також, за словами президента, адміністрація експрезидента США Джо Байдена пропонувала Україні припинити атаки на російські енергетичні об'єкти. Тоді у відповідь Зеленський запропонував, щоб і росія припинила свої удари по українській енергетиці.

"Я про це спілкувався відкрито з іншими лідерами. І мені американці сказали: так, ми готові (до пропозиції - ред.) не стріляти по енергетиці по обидва боки, але цього не сталося, тому що росія не зацікавлена", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що зараз ЗАЕС не працює, оскільки там немає справедливого і професійного менеджменту України.

"Вона не працює, вона деградує, і вона дуже небезпечна. У будь-якому разі питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі", - додав президент.