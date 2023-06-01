Войти | Зарегистрироваться
13:23

пятница,
02 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

рф не погодилася дотримуватись плану МАГАТЕ для захисту тимчасово окупованої ЗАЕС

01.06.2023 / 12:17
Держава-агресорка російська федерація не погодилася дотримуватись п’яти принципів для захисту тимчасово окупованої ЗАЕС, представлених у вівторок головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Водночас Україна запропонувала додати до них ще два принципи.

Про це повідомляє Reuters.

Так, Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 30 травня, представив план забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, який складається з п'яти принципів.

Хоча росія заявила, що зробить усе можливе, щоб захистити електростанцію, яку вона окупувала більше року, вона не взяла на себе чітких зобов’язань дотримуватися п’яти принципів Гроссі.

"Пропозиції пана Гроссі щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС узгоджуються з тими заходами, які ми вже тривалий час реалізуємо", – заявив посол росії в ООН Василь Небензя.

Тим часом посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що принципи "потрібно доповнити вимогою повної демілітаризації та деокупації станції".

Гроссі, МАГАТЕ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 июня
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.