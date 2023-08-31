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Гроссі: Експерти МАГАТЕ повідомили про посилення військової активності в районі ЗАЕС

09.09.2023 / 13:15
МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи впродовж останнього тижня.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, опублікованій на сайті агентства.

"Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що протягом останнього тижня чули численні вибухи, що може свідчити про посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті", - зазначив Гроссі.

У звіті йдеться і про те, що окремо ЗАЕС поінформувала команду МАГАТЕ про те, що вранці 7 вересня в сусідньому місті Енергодар, де проживає багато співробітників станції з сім'ями, відбулося ще кілька ударів безпілотників. Про постраждалих не повідомлялося.

Крім того, команда МАГАТЕ була поінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня впродовж наступних кількох днів через побоювання щодо підвищеного ризику військової діяльності в цьому районі.

На станції експерти МАГАТЕ спостерігали подальшу наявність мін між огорожами по периметру, але вони не побачили жодних додаткових мін під час обходу майданчика.

Проте, зазначається, їм досі не надали доступ до дахів реакторних установок 1, 2, 5 і 6 енергоблоків. Команда МАГАТЕ також звернулася з проханням провести обхід усіх шести машинних залів, один за одним.

Гроссі, МАГАТЕ
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