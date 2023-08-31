Гроссі: Експерти МАГАТЕ повідомили про посилення військової активності в районі ЗАЕС

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Financial Times: Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з путіним щодо постачання зброї в рф
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Столтенберг: російська армія була колись другою найсильнішою у світі, нині вона є другою по силі в Україні
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15:23
Міжнародне опитування: росія становить загрозу для світу
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Румунія може евакуювати мешканців сіл над Дунаєм навпроти українських портів
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Харріс: Обмін військовою підтримкою між КНДР і рф буде величезною помилкою
- 16:20
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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09:10
Домбровскіс: В Брюсселі триває пошук рішення для експорту української сільгосппродукції
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14:21
Шмигаль вважає, що уряд ухвалить проєкт Держбюджету-2024 до 15 вересня
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16:25
В Україні кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б’є "довоєнні" рекорди
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Ван Ностранд: Ціновий ліміт на російську нафту призвів до скорочення доходів росії
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Стало відомо, які виплати встановили військовослужбовцям та правоохоронцям
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16
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