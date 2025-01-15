Дуда: Союзники по НАТО "зробили висновки" з минулорічної ситуації, коли українські воїни відчували брак боєприпасів

"Ми говорили про можливі транші допомоги Україні, насамперед, звісно, військової. Ми також говорили про фінансову допомогу. Хочу вас запевнити, що ми робимо все для того, щоб ситуація, як на початку минулого року, коли був брак засобів оборони, насамперед боєприпасів, в української армії, щоб такої ситуації більше не повторилося. Зроблено висновки і з минулорічної ситуації серед країн-союзників НАТО, і я сподіваюся, що в цьому плані Україна буде в цілковитій безпеці впродовж 2025 року", - сказав Дуда на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Окремо польський лідер нагадав, що Польща бере участь у чеській ініціативі щодо постачання боєприпасів. За словами Дуди, рішення про підтримку боєприпасами в необхідному Україні обсязі тривають і реалізовуються.