Войти | Зарегистрироваться
02:06

суббота,
27 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Президент Польщі: Допомога Україні від США є єдиною надією на перемогу у війні проти росії

25.01.2024 / 17:27
Допомога Україні від США є єдиною надією на перемогу у війні проти росії.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав про це в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Україна справді потребує цієї підтримки, адже США надають найбільшу допомогу Києву. Ця допомога - це також єдина надія для України перемогти у війні. Тому що без цієї допомоги, я боюся, росію не здолати", - сказав президент Польщі.

Дуда наголосив, що якщо росія переможе у війні проти України, то атакує іншу країну. Це означає ризик більшої війни в Європі.

Дуда, Польща
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 января
25 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.