Президент Польщі: Допомога Україні від США є єдиною надією на перемогу у війні проти росії

Президент Польщі Анджей Дуда сказав про це в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Україна справді потребує цієї підтримки, адже США надають найбільшу допомогу Києву. Ця допомога - це також єдина надія для України перемогти у війні. Тому що без цієї допомоги, я боюся, росію не здолати", - сказав президент Польщі.

Дуда наголосив, що якщо росія переможе у війні проти України, то атакує іншу країну. Це означає ризик більшої війни в Європі.