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Українці обрали найкращу поштову марку України 2023

25.01.2024 / 16:25
Звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі"

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта".

"Протягом минулого тижня прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року у двох номінаціях: "Найкраща поштова марка" і "Найкращий поштовий блок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених "Укрпоштою" протягом 2023 року.

Як повідомляють в "Укрпошті", найбільшу кількість голосів та звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", яку ввели в обіг 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України.

Найкращим поштовим блоком  визнано "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі", який "Укрпошта" презентувала напередодні Різдва, 22 грудня, у стінах Успенського храму. Випуск присвячено історичній події – річниці проведення Православною Церквою України різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, якому минулого року виповнилося 950 років.

Як повідомляють в компанії, що улюбленими марками українців також стали: "Винищувачі зла" Максима Паленка, блок "Воїни світла. Воїни добра" Олександра Нікітюка та марка "ПТН ПНХ".

марка, Укрпошта, Вічна пам’ять!
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