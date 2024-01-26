Шмигаль: Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів на усіх напрямках

Про це він сказав на спільному з головою уряду Словаччини Робертом Фіцо брифінгу в Ужгороді 24 січня.

За словами Шмигаля, спецтехніку для будівництва оборонних споруд Україна може придбати у Словаччини.

"Ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати в питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки", - зазначив прем'єр.

Він уточнив, що словацькі приватні компанії постачатимуть броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72.

"Словаччина уже ухвалила рішення для поставки двох машин для розмінування Божена-4, аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Ми надзвичайно вдячні за це", - сказав Шмигаль.