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НАЗК закликає депутатів доопрацювати законопроєкт про доброчесне лобіювання

25.01.2024 / 13:19
Національне агентство закликає народних депутатів доопрацювати проєкт Закону "Про доброчесне лобіювання", аби той відповідав міжнародним стандартам.

Про це з посиланням на НАЗК, пише УНН.

У відомстві розповіли, що сьогодні, 24 січня, відбулося чергове засідання робочої групи в Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань правової політики. В межах засідання було опрацьовано проєкт Закону "Про доброчесне лобіювання" (реєстр. № 10337).

У НАЗК підкреслили, що кінця сьогоднішнього дня народні депутати можуть подати правки до проєкту Закону.

«Національне агентство закликає народних депутатів доопрацювати проєкт закону з метою прийняття збалансованого та дієвого закону, який буде відповідати найкращим міжнародним практикам та стандартам. Спільними зусиллями ми повинні досягти поставленої мети - побудови системи прозорих та доброчесних впливів, та подолання корупції в Україні», - зазначила Анастасія Зернова, керівниця Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики НАЗК.

У НАЗК нагадали, що з 2022 агентство напрацювало законодавчі пропозиції та експертну базу, а також проаналізувало найкращі міжнародні практики щодо формування інституту доброчесного лобіювання в Україні.

Зазначається, що відповідно до п. 3 Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), НАЗК є відповідальним за розроблення та супроводження у ВРУ законопроєкту про лобіювання.

«Законодавче врегулювання процесів лобіювання передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023 –2025 роки, рекомендаціями Групи держав проти корупції GRECO та Європейської Комісії», - підкреслили в НАЗК

Також в агентстві зауважили, що прийняття закону щодо врегулювання лобіювання стає особливо важливим в рамках повоєнного відновлення України, особливо під час надходження іноземних інвестицій для відбудови.

НАЗК
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