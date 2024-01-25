ГУР: Україна не має достовірної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту російського літака ІЛ-76

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у середу, 24 січня.

Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся нібито через збиття російського літака Іл-76, як заявила держава-агресор рф. Україна зі свого боку виконала всі домовленості для підготовки обміну та доставила російських полонених дот безпечної обумовленої точки.

"Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом", - йдеться в заяві.

У ГУР зазначають, що такі дії можуть свідчити про навмисні дії рф, щоб створити загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, оскільки наражає на небезпеку всіх учасників процесу, наголошують в розвідці: "Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - зазначають в ГУР.