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Прем’єр Фінляндії: Європі треба збільшувати фінансування для України

23.12.2024 / 18:30
росія становить пряму загрозу безпеці Європи через кібератаки, саботаж, тіньовий флот тощо.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомило фінське видання Yle.

Зустріч лідерів ЄС відбулася на Сааріселькя на півночі Фінляндії, де відбулася пресконференція після неформальної зустрічі.

Каллас підкреслила загрозу з боку росії, зазначивши, що безпека складається з безлічі різних елементів, які різняться на сході, півдні, півночі та заході.

«Ми бачимо різні гібридні загрози по всій Європі, такі як саботаж, кібератаки, небезпечний тіньовий флот, перешкоди в роботі GPS і пошкодження кабелів», – зазначила Каллас.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зауважив, що Фінляндія має 1 340 км кордону з рф, який, за його словами, важливий як зовнішній кордон ЄС і НАТО, і “цей кордон довший, ніж відстань від Брюсселю до Риму”.

Орпо наголосив на необхідності підтримки України, поглиблення оборонного співробітництва та забезпечення постійного фінансування оборони серед країн ЄС.

За його словами, зважаючи на непередбачуваність політики Сполучених Штатів після приходу Дональда Трампа, Європі треба збільшувати фінансування для України.

«Нам потрібно збільшити витрати. Подібні обговорення зараз ведуться і в НАТО. Це величезний виклик, але ми повинні знайти рішення до наступної весни», – заявив Орпо.

Каллас, Орпо
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