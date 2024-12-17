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Члени команди Трампа вже повідомили про намір вивести США зі складу ВООЗ

23.12.2024 / 15:23
Команда Дональда Трампа планує вивести США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) одразу після інавгурації нового президента.

Про це інформує FT у неділю, 22 грудня.

За інформацією Financial Times, цей крок може бути офіційно оголошений 20 січня. Члени команди вже повідомили про намір.

Ймовірний вихід стане серйозним ударом для ВООЗ, оскільки США є найбільшим фінансовим донором організації. У 2022–2023 роках внесок США становив близько 16% усього бюджету організації.

Втрати цього фінансування можуть обмежити здатність ВООЗ реагувати на глобальні кризи, такі як пандемії.

Трамп, ВООЗ
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