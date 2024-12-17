Мелоні: москва може використовувати нелегальну імміграцію та інші проблеми для підриву ЄС

Про це заявила у неділю прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у Фінляндії, її цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні прибула до Фінляндії на зустріч лідерів Італії, Швеції і Греції, а також глави зовнішньополітичного відомства ЄС, на якій обговорювали безпеку на півночі Європи і в Середземномор'ї, а також міграційні виклики.

"Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо", – сказала Мелоні на пресконференції, відповідаючи на запитання про росію.

Загроза безпеці ЄС з боку росії чи інших країн не припиниться після завершення війни в Україні, і ЄС має бути готовим до цього, сказала вона.

"Йдеться про нашу демократію, про вплив на нашу громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Ми повинні знати, що це дуже широке поняття безпеки", – сказала Мелоні.

Вона закликала ЄС робити більше для захисту своїх кордонів і не дозволяти росії або будь-якій "злочинній організації" керувати потоками нелегальних мігрантів.

Деякі члени ЄС, зокрема Фінляндія та Естонія, звинуватили росію в тому, що вона дозволяє нелегальним мігрантам з Близького Сходу та інших країн в'їжджати до країн ЄС через росію без належних перевірок, що підриває безпеку ЄС.

Мелоні сказала, що ЄС робив помилки у вирішенні питання міграції протягом багатьох років, просто намагаючись розділити тягар.

"Вирішення питання нелегальної міграції виключно в рамках дебатів на основі солідарності було помилкою. В результаті ми не змогли захистити наші кордони... Ми хочемо захистити наші зовнішні кордони і не дозволимо росії або злочинним організаціям підірвати нашу безпеку", – сказала Мелоні.

Хоча НАТО залишається "наріжним каменем" безпеки ЄС, блок має вирішувати ширші проблеми, вважає Мелоні.

"Безпека також означає критичну інфраструктуру, штучний інтелект, кібербезпеку, сировину, ланцюги постачання. Це означає нову і більш ефективну зовнішню політику і політику співробітництва, це означає міграцію", – сказала вона.