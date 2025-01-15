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Огляд банківських рахунків від кредитової спілки «Будучність»

15.01.2025 / 13:37
Огляд банківських рахунків від кредитової спілки «Будучність»
Для будь-якої дії з коштами – отримати виплати, зробити покупки в мережі, переказати гроші, зберегти заощадження – потрібно мати рахунок. Розберімося, як вибрати банківські рахунки від кредитової спілки «Будучність» і чим вони відрізняються?

Для будь-якої дії з коштами – отримати виплати, зробити покупки в мережі, переказати гроші, зберегти заощадження – потрібно мати рахунок. Розберімося, як вибрати банківські рахунки від кредитової спілки «Будучність» і чим вони відрізняються?

Види рахунків: призначення та особливості

Членство в BCU Financial надає право відкрити будь-який рахунок – від дитячого «Лис Микита» до «Булави», призначеного для людей поважного віку. Це можуть бути такі рахунки:

  • поточний – призначений для виконання платіжних трансакцій відповідно до умов договору, укладеного в межах чинного законодавства Канади;
  • депозитний – ощадний, на якому кошти зберігаються за заздалегідь обумовленими умовами.

Які банківські рахунки від кредитової спілки «Будучність» вибрати, вирішує член організації, виходячи з власних потреб:

  1. Поточний. Використовується для будь-яких трансакцій, а доступ до рахунку можливий в офісах спілки чи онлайн на сайті, в мобільному застосунку чи за телефоном BCU Link.
  2. Ощадний. Відкривається для зберігання коштів (вкладів), які «працюють», тобто на них нараховуються відсотки.

Член спілки «Будучність» разом із відкриттям рахунку має доступ до безплатних послуг: зняття готівки в АТМ спілки, обмін валюти в мережі The Exchange, щомісячні електронні звіти, сплата послуг ЖКГ без комісій тощо.

Переваги банківських рахунків від кредитової спілки «Будучність»

Банківські рахунки BCU Financial бувають чекові, ощадні та спеціальні на кшталт «Повстанець», «Здобувач».

Персональні рахунки класифікуються так:

  • чековий – надає бонуси поточного та не містить вимоги щодо щомісячного балансового мінімуму;
  • ощадний, особливості якого збігаються з поточним чековим, передбачає безплатні трансакції за мінімуму на рахунку 3 000 CAD, щоденні багаторівневі відсотки.

Ощадні рахунки поділяються на такі:

  1. З високими відсотками – нараховуються від мінімального місячного залишку та сплачуються два рази на рік, відсутня умова обов’язковості балансу.
  2. Link – має високі відсотки, які можуть змінюватися. Доступний лише в онлайні.
  3. Щоденний відсотковий – нарахування від денного залишку, умова щомісячного мінімуму відсутня. Відсотки сплачуються щомісяця.
  4. У доларах США – вигідний тим, хто планує мандрувати на півдні кордону чи мешкає там. Денний залишок має становити 500 CAD і більше, що позначається на розмірі відсотків.

Переваги рахунків «Лис Микита», «Повстанець», «Здобувач» і «Булава» детальніше можна дізнатися на сайті BCU Financial https://bcufinancial.com/.

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