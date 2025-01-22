Зеленський: Європі потрібен власний Залізний купол, здатний протистояти будь-яким загрозам

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня.

Президент наголосив, що інвестування у виробництво українських безпілотників сприяє не лише безпеці Європи, а й її здатності забезпечувати захист інших важливих регіонів.

«І нам потрібно почати спільно створювати системи протиповітряної оборони – такі, які справді можуть упоратися з усіма типами крилатих і балістичних ракет. Європі потрібен власний Залізний купол, здатний протистояти будь-яким загрозам», – сказав український лідер.

За його словами, не можна покладатися лише “на добру волю” деяких країн, як-от США, Німеччини чи Великої Британії, коли ідеться про безпеку всієї Європи.

«Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи – чи то Вашингтон, чи Берлін, чи Париж, чи Лондон, чи Рим, чи то після того, як путін виб’є з колії якогось уявного демократа в москві», – сказав Зеленський.