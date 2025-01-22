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Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
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Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
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Зеленський: Європі потрібен власний Залізний купол, здатний протистояти будь-яким загрозам

22.01.2025 / 18:30
Україна та європейські країни активно співпрацюють у виробництві безпілотних літальних апаратів і артилерії. Та окрім цього, необхідно розпочати спільне виробництво систем протиповітряної оборони (ППО), які зможуть захистити від усіх типів ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня.

Президент наголосив, що інвестування у виробництво українських безпілотників сприяє не лише безпеці Європи, а й її здатності забезпечувати захист інших важливих регіонів.

«І нам потрібно почати спільно створювати системи протиповітряної оборони – такі, які справді можуть упоратися з усіма типами крилатих і балістичних ракет. Європі потрібен власний Залізний купол, здатний протистояти будь-яким загрозам», – сказав український лідер.

За його словами, не можна покладатися лише “на добру волю” деяких країн, як-от США, Німеччини чи Великої Британії, коли ідеться про безпеку всієї Європи.

«Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи – чи то Вашингтон, чи Берлін, чи Париж, чи Лондон, чи Рим, чи то після того, як путін виб’є з колії якогось уявного демократа в москві», – сказав Зеленський.

Зеленський
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