Кузін: Наприкінці січня і до середини лютого 2025 року в нас будуть зростати рівні захворюваності на грип

Про це повідомляє заступник міністра охорони здоровʼя - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"З нового року найчастіше ми бачимо домінування ковіду, а починаючи з лютого йде поступове підвищення захворюваності на грип. Тому ми очікуємо, що наприкінці січня і максимум до середини лютого 2025 року в нас будуть зростати рівні захворюваності на грип, і це буде основною причиною захворювання серед українців. Пікові показники захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції - в середині лютого з поступовим спаданням аж до квітня 2025 року. Потім... ми прогнозуємо все ж таки превалювання ковіду, і за попередніми прогнозами, впродовж літнього періоду буде циркулювати "Омікрон", - зазначив Кузін.

За його словами, показники захворюваності по регіонах не викликають занепокоєння.

"Якщо порівнювати 2025-й з минулим роком, а точніше з минулим епідемічним сезоном, то в цьому році ми фіксуємо загальні показники захворюваності (на грип, ГРВІ та COVID-19 - ред.) майже на 20% нижчі... В новорічний період щотижня у нас хворіє близько 100 тисяч осіб, і майже половина - це діти, тому що вони найбільш соціалізовані, найбільш активно комунікують одне з одним", - зауважив головний держсанлікар.

Він додав, що половина всіх випадків госпіталізації через грип, ГРВІ та COVID-19 припадає на дітей.