У москві відбулись переговори за участі лідера невизнаного Придністров’я щодо енергетичної кризи, - ЗМІ

Про це стало відомо російському агентству тасс від джерела в керівництві невизнаного Придністров’я, пише "Європейська правда".

Водночас росагентство не повідомило, із ким вів переговори у москві Вадим Красносельський.

Речник Красносельського Денис Підгорний підтвердив, що у москві відбулись переговори за участі лідера невизнаного Придністров’я, і що їхньою темою справді була енергетична криза, повідомляє "Первый Приднестровский".

Раніше про те, що Красносельський полетів до москви через аеропорт Кишинева, повідомила президентка Молдови Мая Санду.