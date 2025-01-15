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У москві відбулись переговори за участі лідера невизнаного Придністров’я щодо енергетичної кризи, - ЗМІ

15.01.2025 / 14:21
Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський провів у москві переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через Україну.

Про це стало відомо російському агентству тасс від джерела в керівництві невизнаного Придністров’я, пише "Європейська правда".

Водночас росагентство не повідомило, із ким вів переговори у москві Вадим Красносельський.

Речник Красносельського Денис Підгорний підтвердив, що у москві відбулись переговори за участі лідера невизнаного Придністров’я, і що їхньою темою справді була енергетична криза, повідомляє "Первый Приднестровский".

Раніше про те, що Красносельський полетів до москви через аеропорт Кишинева, повідомила президентка Молдови Мая Санду.

Придністров’я
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