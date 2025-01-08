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У Львові вивчають можливість запуску цивільних авіаційних рейсів

14.01.2025 / 13:19
Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького оприлюднив підсумки своєї діяльності під час воєнного стану. В умовах обмеженого функціонування летовище продовжує підтримувати інфраструктуру в робочому стані, забезпечуючи технічне обслуговування та готовність до відновлення авіарейсів.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці аеропорту, пише УНН.

"Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького підсумував основні факти про життєдіяльність та роботу летовища в час війни.З міркувань інформаційної безпеки, публікуємо зараз небагато, але поділимося підсумками та основними завданнями", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, виділили основні факти:

Оптимізація ресурсів

Впродовж дії воєнного стану - оптимізували штат аеропорту. Персонал який обслуговує аеропорт, складається з 30% від довоєнного часу. Працівники, які залишилися підтримують відповідний рівень кваліфікації і будуть готові в час відновлення польотів забезпечити якісне обслуговування невеликої кількості авіарейсів.

Безпека та операційна готовність

В час війни, багато викликів долається у сфері безпеки, збереження майна та цілісності об’єктів інфраструктури, а саме: підтримання аеродрому в експлуатаційному стані, технічне обслуговування інженерних мереж, моніторинг стану авіаційної інфраструктури, ремонт укриттів аеропорту.

"У цей важкий для цивільної авіації час – коли повністю зупинена основна діяльність аеропорту підприємство підтримує цивільну інфраструктуру летовища в операційному стані. Така робота є непомітною для суспільства, але - дуже важлива для аеропорту, адже у випадку повного закриття підприємства, відновлення діяльності летовища буде набагато довшим. На запуск можуть піти роки", - зазначається в дописі.

Рейси у воєнний час

Вивчається можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки  для літаків, пасажирів та інфраструктури. Наразі розроблено операційний документ евакуації пасажирів, а також проводяться постійні тренування процедур евакуації людей.

Утримання функціоналу цивільного аеропорту

Збереження людського та технологічного ресурсів одне з основних завдань. Відбувається постійна технічна підтримка та моніторинг інформаційних систем, що забезпечують основну операційну діяльність та авіаційну безпеку, безперебійну роботу систем ІТ, засобів зв’язку та систем технічних засобів охорони та безпеки.

Навчання працівників

Сертифіковані тренери навчального центру міжнародного аеропорту "Львів" проводять навчання для різних служб аеропорту.За час війни, близько 1300 фахівців за різними напрямками із різних служб авіагалузі, оновили знання та підтвердили рівень професійної кваліфікації за сертифікованими програмами Державіаслужби.

Робота з партнерами, українськими та іноземними авіакомпаніями

Керівництво Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького постійно проводить зустрічі з міжнародними партнерами, експертами, учасниками авіаційної діяльності, авіакомпаніями, урядовими організаціями, міжнародними авіаційними організаціями з безпеки та асоціаціями аеропортів з метою вивчення та пошуку шляхів відновлення цивільної авіації України. 

Львів, аеропорт
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