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Садовий повідомив, що парафії упц (мп) у Львові припинили існування

07.04.2023 / 09:15
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що парафії упц (мп) у Львові припинили існування.

"Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті", - написав Садовий у телеграм-каналі.

За його словами, незаконно збудовану упц (мп) каплицю в Сихові 6 квітня вранці демонтували. Раніше міськрада виділила ділянку, на якій розмістили каплицю, під будівництво храму Православної церкви України (ПЦУ).

За словами мера, власниця приміщень на вулиці Антоновича, які орендували під храм представники упц (мп), також розірвала договір оренди. "Ця парафія припинила богослужіння", - зазначив Садовий.

Садовий нагадав, що вчора, 5 квітня, громада Свято-Георгіївського кафедрального собору упц (мп) ухвалила рішення перейти до ПЦУ.

Водночас представники Львівської єпархії УПЦ на сторінці у фейсбуці заявили, що відбулося рейдерське захоплення храму, і громада має намір судитися.

"Приміщення на вулиці Пекарській, передані упц (мп) під час прем'єрства Азарова, офіційно перейшли в користування Першого муніципального медоб'єднання. А монастир ПЦУ, розташований на його території, продовжить своє служіння", - написав мер Львова.

упц мп, Садовий, Львів
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