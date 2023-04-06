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Експерт дав поради щодо пошуку професії до душі

06.04.2023 / 17:29
Знайти професію до душі – важливий етап в житті кожної людини. Особливо це питання актуальне для випускників.

Про те, як випускникам обрати майбутню професію, дізнавались Факти ICTV.

Як обрати майбутню професію

Через відсутність детальної інформації про деякі професії випускники не завжди розуміють, що їм доведеться робити. Тому коли радять обирати справу, яка подобається, можуть з’явитися сумніви і багато питань.

Профорієнтолог Олена Полнарьова радить розпочати з трьох важливих кроків для вибору своєї професії.

Перший крок

Визначте свій тип особистості:

Людина екстраверт, інтроверт чи амбіверт.

Гуманітарій, математик чи творча людина.

Виконавець, організатор/менеджер чи інший тип.

Другий крок

Знайдіть або ж отримайте інформацію про різні професії для свого типу особистості. Сформуйте питання так, щоб отримати чітку відповідь на запитання, які завдання ви маєте виконувати на роботі щодня.

Третій крок

Подумайте, яка робота вас цікавить, і спробуйте її. Виконуйте окремі завдання, пройдіть практику чи спеціальні курси. Також можна знайти людину, що працює в цій сфері, і декілька днів поспостерігати за її роботою.

Варто розглянути професії, які цікавили в дитинстві. Записувати протягом одного тижня свої думки вранці і ввечері. Це допомагає зрозуміти свої справжні потреби і цінності

Чи варто проходити додаткові тести для вибору професії

На жаль, тести не допомагають обрати професію. У молодих людей мало досвіду, мало інформації про різні сфери, немає навичок саморефлексії. На багато запитань із тестів підлітки не знають, який варіант їм підходить, і тому обирають навмання.

Замість тестів Олена радить пройти курси з підготовки до вибору професії, де буде детальна інформація про різні спеціальності.

Що робити, якщо не обрав професію

Якщо все-таки не можете вибрати свою професію, а час не стоїть на місці, спробуйте взяти рік на відпочинок. Це називається gap year і бере початок з США.

Протягом року випускники “шукають себе”, професію мрії і будують плани на майбутнє.

Це варто робити, якщо молода людина самоорганізована і мотивована. У неї є чіткий план, що саме вона буде робити кожного дня цього gap year. Тому що абстрактне “шукати себе” перетвориться на нерозуміння, що саме робити, і рік пролетить без результату.

Помилки під час вибору майбутньої професії

Вступати на спеціальність лише через розмір заробітної плати.

Обирати спеціальність, на яку легше вступити.

Йти в той чи інший університет через те, що він біля будинку.

Вступати під впливом ілюзій: “це класно”, “це круто” тощо.

Полнарьова, робота
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