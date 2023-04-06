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Резніков: Кожен підрозділ, який буде задіяний у контрнаступі, буде забезпечений необхідною кількістю бойових машин

06.04.2023 / 16:27
Кількість зброї, яку передають Україні, залежить від потреб нашої країни та можливості партнерів надати її.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, передає кореспондент «Главкома».

Раніше Валерій Залужний заявив, що для того, аби українські війська вийшла на кордони 23 лютого, їм потрібно мати 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць. Проте Олексій Резніков пояснив, що насправді мав на увазі головнокомандувач ЗСУ.

«Валерій Залужний мав на увазі один з напрямків одної з операцій. Кожна операція вираховується майже з калькулятором: так і з’ясовується потрібна кількість бойових машин, «пушок» та снарядів», – пояснив міністр оборони.

Резніков запевнив, що кожен підрозділ, який буде задіяний у контрнаступі ЗСУ, буде забезпечений необхідною кількістю бойових машин. Проте поставка зброї в Україну залежить від можливостей партнерів задовільнити потреби української армії.

Резніков
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