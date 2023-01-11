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Канада хоче купити у США ракетну систему NASAMS для України

11.01.2023 / 13:02
Найближчим часом Канада оголосить про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд", - йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, міністр обговорили дуже гарні майбутні новини від Канади, які значно посилять обороноздатність України. Міністр зазначив, що Канада незабаром оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги Україні.

"З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення. Дякуємо Канаді за те, що залишаєтеся поруч з Україною", - додав Резніков.

Пізніше міністр оборони Канади заявила, що Канада купить у США передову національну зенітно-ракетну систему NASAMS, щоб передати її Україні.

Канада, Резніков, NASAMS
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