Войти | Зарегистрироваться
11:35

вторник,
17 января
Онлайн
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Фінанси
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

У росії планують запровадити покарання для чаклунів та цілителів

16.01.2023 / 11:17
Голова комітету держдуми рф у справах сім'ї ніна останіна заявила про намір підготувати законопроект про кримінальне покарання для чаклунів та цілителів.

Вона пояснила, що йдеться про шахраїв, які шкодять здоров'ю та наживаються на росіянах, пишуть Українські новини.

"Є маги та цілителі, які не тільки виманюють гроші, але й завдають шкоди здоров'ю. Я за те, щоб їх карати аж до кримінального покарання", – сказала вона.

останіна нагадала, що в рф є закон про народних цілителів, яким видаються ліцензії на діяльність такого роду.

"Вони мають право займатися лікуванням, але до них також має застосовуватися кримінальна відповідальність у разі завдання шкоди здоров'ю", – вважає останіна.

Раніше з аналогічною пропозицією виступив депутат держдуми віталій мілонов. Він зазначив, що зайняття окультизмом з метою "оздоровлення" має бути визнане порушенням Кримінального кодексу, "оскільки особа без медичної ліцензії не може "лікувати" людей за допомогою неперевірених методик.

За словами Останіної, росіяни досі "вірять у магів і цілителів" – громадяни часто вдаються до їхніх послуг, коли "настають важкі часи", і це призводить до масової появи "кашпірівських". Депутат вважає, що так продовжуватиметься доти, доки в країні не з'явиться закон про професійну психологічну діяльність, який передбачає підтримку відповідних фахівців.

"Поки психологи не здобудуть нормальну освіту, і у нас не буде їх у тій кількості, якої потребує суспільство, маги та цілителі існуватимуть", – наголосила Останіна.

Напередодні президент рф путін визнав проблему із психічним здоров'ям росіян. За його словами, відповідного лікування потребують 15% населення країни. При цьому серед молоді показник вищий, і психолог потрібний кожному третьому.

Версия для печати Отправить
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 января
16 января
15 января
14 января
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.