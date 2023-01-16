Запад заявляє про підтримку України у вигляді більшої кількості зброї та підтримки енергетичної системи

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, реагуючи на останні атаки рф на цивільну інфраструктуру та мирних жителів, заявив про підтримку України з боку міжнародних партнерів у вигляді більшої кількості зброї та підтримки енергетичної системи.

"У вихідні росія йде на ескалацію, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі і вбивши щонайменше 26 мирних жителів. Проте агресору не вдається зламати дух і рішучість українців. Міжнародні партнери підтримують Україну, зокрема, пропонуючи більшу кількість зброї та посилену підтримку енергетичної системи", - написав Матті Маасікас у своєму твіттері.