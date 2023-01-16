Войти | Зарегистрироваться
11:35

вторник,
17 января
Онлайн
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Фінанси
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Запад заявляє про підтримку України у вигляді більшої кількості зброї та підтримки енергетичної системи

16.01.2023 / 13:27
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, реагуючи на останні атаки рф на цивільну інфраструктуру та мирних жителів, заявив про підтримку України з боку міжнародних партнерів у вигляді більшої кількості зброї та підтримки енергетичної системи.

"У вихідні росія йде на ескалацію, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі і вбивши щонайменше 26 мирних жителів. Проте агресору не вдається зламати дух і рішучість українців. Міжнародні партнери підтримують Україну, зокрема, пропонуючи більшу кількість зброї та посилену підтримку енергетичної системи", - написав Матті Маасікас у своєму твіттері.

Источник: Интерфакс-Украина
Маасікас
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 января
16 января
15 января
14 января
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.