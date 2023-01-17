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Spiegel: Німеччина перекидує системи ППО Patriot до Польщі

17.01.2023 / 15:55
Німеччина розпочала процес перекидування систем ППО Patriot до Польщі. Перші військові Бундесверу вже виїхали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Системи ППО будуть перекинуті вже найближчими днями. Загалом три одиниці Patriot захищатимуть критичну інфраструктуру Польщі поруч з кордоном з Україною.

Зазначається, що ППО також оборонятиме важливий пункт передачі допомоги ЗСУ. Протягом останніх тижнів Німеччина проводила розвідку в районі вантажної станції Замость, де за 30 кілометрів від польсько-українського кордону завантажують вантажі з гуманітарною допомогою й військовими матеріалами для України.

Очікується, що кордон оборонятимуть 3 батареї Patriot й близько 600 військовослужбовців.

Patriot
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