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Виробник Patriot’ів планує передати Україні ще 5 систем

13.06.2023 / 09:10
Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує наростити обсяги виробництва до 12 систем за рік.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомила Європейська правда з посиланням на виконавчого директора компанії Грега Гейса.

В інтерв'ю The Wall Street Journal Гейс заявив, що Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п'ять систем до кінця наступного року. "Ми були вражені його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США в п'ятницю оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України. Як повідомляється на сайті Пентагону, це пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів, який містить критично важливі засоби протиповітряної оборони і боєприпаси, зокрема додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot.

Patriot, Raytheon Technologies
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