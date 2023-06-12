Виробник Patriot’ів планує передати Україні ще 5 систем

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомила Європейська правда з посиланням на виконавчого директора компанії Грега Гейса.

В інтерв'ю The Wall Street Journal Гейс заявив, що Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п'ять систем до кінця наступного року. "Ми були вражені його ефективністю", - сказав Гейс про Patriot.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США в п'ятницю оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України. Як повідомляється на сайті Пентагону, це пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів, який містить критично важливі засоби протиповітряної оборони і боєприпаси, зокрема додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot.