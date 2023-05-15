МОУ: росії не потрібна армія, щоб завоювати весь світ, достатньо державних ЗМІ та конашенкова

Про це заявило Міністерство оборони України (МОУ) у своєму Twitter-акаунті, коментуючи фейк країни-агресора про нібито "знищення" зенітного ракетного комплексу Patriot в Україні.

"Прес-служба міністерства оборони росії потужніша, ніж армії більшості країн. росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ, її державних ЗМІ та спікера міноборони конашенкова більш ніж достатньо", - зіронізували в українському відомстві.

Зазначимо, що міноборони країни-агресора у своєму щоденному зведенні заявило про якийсь нібито "високоточний удар гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" по зенітному ракетному комплексу Patriot виробництва США".