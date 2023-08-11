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ЗРК Patriot та всюдиходи Bandvagn: Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини

10.08.2023 / 15:23
Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли дві пускові установки ЗРК Patriot.

Про це повідомив уряд ФРН.

Також у новий пакет допомоги увійшли:

  • 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;
  • 6 525 димових снарядів калібру 155 мм;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 5 машин прикордонної охорони;
  • 4 розвідувальні дрони VECTOR;
  • 1163 біноклів;
  • 6 тягачів 8x8 HX81 і 5 напівпричепів;
  • 2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 40 тисяч аптечок;
  • 20 тисяч захисних окулярів.

Нагадаємо, 11 липня Німеччина підтвердила, що передасть Україні новий пакет допомоги вартістю майже 700 млн євро, до якого увійшли дві установки ППО Patriot і багато бронетехніки.

Patriot, Bandvagn
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