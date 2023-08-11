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Мельничук: Кабмін пропонує припинити дію Угоди між урядами України та росії про автомобільне сполучення

10.08.2023 / 13:19
Кабінетом Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді Проєкт Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України і урядом російської федерації про міжнародне автомобільне сполучення та Протоколу про застосування Угоди між Урядом України і урядом російської федерації про міжнародне автомобільне сполучення»

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/2040931-radi-proponuyut-pripiniti-diyu-ugodi-z-rf-pro-mizhnarodne-avtomobilne-spoluchennya

Законопроєктом передбачено припинення дії Угоди між урядами України та росії про міжнародне автомобільне сполучення та Протоколу про застосування зазначеної Угоди.

Угоду між Україною та рф було підписано ще в 1995 році а ратифіковано в 1998.

Ця Угода визначала умови та порядок проїзду автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів і вантажів між обома державами та транзитом по їх територіях.

Відповідно до Угоди здійснювалися регулярні й нерегулярні перевезення пасажирів автобусами, включаючи туристів, а також перевезення вантажів автотранспортними засобами. Кожна зі сторін мала сприяти проїзду без перешкод автотранспортних засобів іншої сторони по території своєї держави, у тому числі й тих, що прямують транзитом до третіх країн.

Без дозволів здійснювалося перевезення вантажу між обома країнами у двосторонньому сполученні:

  • рухомого майна при переселенні;
  • експонатів, обладнання й матеріалів, призначених дляярмарок і виставок;
  •  транспортних засобів, тварин, а також різноманітного інвентаря та майна, призначених для проведення спортивних змагань;
  • театральних декорацій і реквізиту, музичних інструментів, обладнання й приладдя для кінозйомок, радіо-телевізійних передач;
  • тіл чи праху померлих;
  • гуманітарної допомоги, що оформлена відповідними документами;
  • медичного обладнання і медикаментів для надання допомоги
  • при аваріях і стихійних лихах;
  • пошти;
  • несправних автотранспортних засобів.
перевезення
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