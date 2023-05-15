Резніков: російській зброї можна і потрібно протиставити західну

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили ШІСТЬ російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет. 80-1-6=Х. У російських терористів немає шансів взяти гору над Україною. Їхній зброї можна і потрібно протиставити західну", - підкреслив Резніков.