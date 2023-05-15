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Резніков: російській зброї можна і потрібно протиставити західну

17.05.2023 / 12:17
Українські Повітряні сили збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет під час терористичної атаки держави-агресора рф по Україні в ніч на 16 травня.

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили ШІСТЬ російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет. 80-1-6=Х. У російських терористів немає шансів взяти гору над Україною. Їхній зброї можна і потрібно протиставити західну", - підкреслив Резніков.

Резніков
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