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Для збору важливої інформації росія намагалися вербувати українських дітей, - Резніков

09.01.2023 / 09:28
Для збору важливої інформації росія намагалися вербувати українських дітей, - Резніков
Cпецслужби рф намагалися вербувати українських дітей з метою збирання інформації про стратегічно важливі об'єкти через мобільну гру.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері, передає Укрінформ.

«росія намагалася використовувати українських дітей, щоб ті несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру. Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин»,– поінформував очільник МОУ.

Резніков
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