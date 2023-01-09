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Члени добровільних формувань цивільного захисту мають гарантоване право на безоплатну відпустку

09.01.2023 / 12:11
В Україні з 1 січня набув чинності закон, згідно з яким члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, які ними є не менше року, мають гарантоване право на безоплатну відпустку до п'яти календарних днів.

Про це свідчить Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони".

Така зміна внесена до Закону "Про відпустки", додавши 19 пункт до першої частини статті 25.

Відповідно до нього, відпустку без збереження заробітної плати за бажанням самого працівника дають в обов'язковому порядку членам пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, які ними є не менш як рік. У рік таку відпустку дають до п'яти календарних днів.

Водночас членам добровільних формувань цивільного захисту надається безоплатна відпустка до п'яти календарних днів у рік, коли вони стали виконувати завдання щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.

Також змінено статтю 10 цього закону. Там йдеться, що працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони від 1 року, мають право йти в оплачувану відпустку у зручний для них час.

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