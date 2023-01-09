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Укренерго: російські енергетики допомагають військовим атакувати українську енергетичну систему

09.01.2023 / 14:06
Масштабні атаки по українській енергетичній системі відбуваються також за допомогою російських енергетиків. Вони направляли ракети, так як знали слабкі місця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", — зауважив "Financial Times" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пояснюючи, чому Москва націлена на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.

За словами Кудрицького, російські інженери знали енергомережу України "як свою долоню", оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

Але зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.

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