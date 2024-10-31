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Генштаб: Під час повітряних тривог у телефонах можуть бути порушення в системі точного часу

06.11.2024 / 12:16
Генеральний штаб Збройних сил України радить відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні під час повітряних тривог.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Увага, в ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи зазначене, у Генштабі радять відключати режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

повітряна тривога, телефони
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