Генштаб: Під час повітряних тривог у телефонах можуть бути порушення в системі точного часу

Про це йдеться у повідомленні Генштабу у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Увага, в ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи зазначене, у Генштабі радять відключати режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.