У мережі поширюється фейк про відміну сигналів повітряної тривоги в Україні

Як пише Апостроф, про це повідомляє Детектор медіа у телеграмі.

Так у повідомленнях ідеться про те, що згідно з розпорядженням Офісу Президента України припинили вмикати повітряну тривогу. Намагаючись посіяти сумніви та недовіру до влади, автори також наголошують на тому, що про деякі влучання керівництво України не повідомляє відразу. Окрім цього зазначається, що із кожним новим сигналом повітряної тривоги українці готуються до вибухів, що негативно позначається не лише на їхньому моральному стані, але і на самопочутті.

Спеціалісти спростували цю інформацію завивши, що вона не має жодного підтвердження, оскільки повітряну тривогу вмикають із кожною новою загрозою для повітряного простору України. Ба більше - між моментом фіксації літака/ракети/ворожого літального апарату та власне запуском сирени минають лічені хвилини, а, може, навіть менше, ніж хвилина.

"Достатньо одного телефонного дзвінка по спецзв’язку. Після чого сирену в потрібних регіонах вмикає місцева влада", - йдеться у повідомленні.

У "Детектор медіа" наголосили, що поширюючи цю тезу, пропагандисти мають на меті впровадити думку, нібито Україна не піклується про українців та кидає їх напризволяще, наприклад, не вмикаючи повітряну тривогу.