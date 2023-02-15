Бен Годжес: Якщо ми перестанемо постачати Україні зброю, війна буде тривалою, тому що українці не здадуться

Таку думку висловив екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес в інтерв’ю Ukrlife.TV, передає Укрінформ.

За словами Годжеса, озвучувана деякими політиками ідея, що якщо перестати надавати Україні зброю військові дії припиняться і настане мир, є хибною.

«Навпаки, якщо ми перестанемо постачати Україні зброю, війна буде тривалою, тому що українці не здадуться – вони знають, що таке Буча, вони бачили це і будуть надалі чинити опір незалежно від того, буде зброя чи ні. Тому найкращий спосіб закінчити війну – це дати (Україні – ред.) більше зброї. Щоб закінчити війну, щоб припинити вбивства, треба дати Україні перемогти, і перемогти швидко, а не давати зброю «по ложечці на місяць», - сказав Годжес.

Коментуючи оптимістичний і песимістичний сценарії для України на наступні шість місяців, екскомандувач військ США в Європі вкотре повторив, що боротьба за визволення Криму від незаконної окупації стане ключовою у нинішній війні.

«Оптимістичний сценарій – це якщо Україна отримає високоточну зброю великого радіуса дії, почне «виносити» російські штаби, склади з озброєнням, щоб флот рф не міг оперувати з Севастополя, російська логістика у Джанкої не могла накопичувати боєприпаси, а російська авіація не могла злітати з військового аеродрому в Саках», - зазначив він.

Годжес додав, що наявність в України високоточної зброї великого радіуса дії також ускладнить відновлення моста через Керченську протоку і перекидання російських військ через сухопутний коридор і Мелітополь.

«Для мене це найкращий сценарій. Тоді десь наприкінці весни – на початку літа українці мають вийти на межу з Кримом і остаточно ізолювати півострів», - спрогнозував екскомандувач військ США в Європі.

За його словами, якщо все це станеться, Крим може бути визволений до кінця літа.

«Гірший сценарій – це якщо Захід втратить бажання допомагати Україні. Але це навряд чи можливо», - зазначив Годжес.