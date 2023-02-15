ISW: Наступ російської армії не є ефективним через недостатній рівень підготовки мобілізованих солдатів

Про це йдеться в огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики наголошують з посиланням на дані України про те, що росія вже втретє змушена доукомплектовувати 155 бригаду морської піхоти, яка зазнала значних втрат під Вугледаром. Водночас, за інформацією джерел у самій бригаді, вона складається на 80-90% із мобілізованих.

"Мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, який потрібен для успішного ведення механізованого наступу. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, їм не вистачає згуртованості, професійної підготовки та досвіду, які необхідні для проведення широкомасштабних наступальних операцій", - наголошують аналітики.

Один із прикладів невдалих наступів бригади на Вугледар - випадок, коли російська танкова група натрапила на міни, зазначають експерти. російські солдати тоді показали повне невміння виявляти мінні загородження та правильно реагувати на них.

"росія може перекинути на Вугледарський фронт додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійну оборону або наступальні операції на виснаження, але вони навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними провести успішні наступальні операції за короткий період часу", - підсумували ISW.