АР: Трамп так багато говорить, що його стенографісти відчувають перенавантаження з розшифруванням

На це звертає увагу АР із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

«Зараз ведуться дискусії про те, щоб найняти додатковий персонал та не відставати від робочого навантаження»,- зазначає агентство.

Так, лише в день інавгурації стенографістам довелося розшифровувати понад 22 тисячі слів президента, що становить близько 80-90 сторінок тексту зі стандартним шрифтом та інтервалами. Коли Трамп відвідав місця стихійного лиха в Північній Кароліні та Каліфорнії, він наговорив 17 тисяч слів.

«Цього достатньо, щоб перенавантажити вуха й пальці навіть найвідданіших стенографістів, особливо після чотирьох років відносного мовчання Джо Байдена»,- зазначається в публікації.

Причому далеко не завжди висловлювання стосуються теми заходу. Наприклад, напередодні, в середу, коли президент підписував закон про прискорення депортацій, він розповідав про свої досягнення та стверджував, що ХАМАС використовує презервативи за кошти американців, щоб виготовити з них бомби в Газі. Крім того, він відстоював своє рішення заморозити федеральні витрати й скоротити кількість держслужбовців, а також зробив несподівану заяву, що розгорне табір для мігрантів у Гуантанамо на Кубі.

АР звертає увагу, що коментарі Трампа часто переповнені неправдою, безпідставними твердженнями та звинуваченнями. Це стосується і його заяв про «вкрадені» вибори в 2016 році, які були спростовані судами й розслідуваннями ЗМІ, а також закидів на адресу попередньої адміністрації.

«Буває важко зрозуміти, коли слід сприймати його серйозно, а коли - ні, наприклад, під час його висловлювань про третій президентський термін, заборонений Конституцією США»,- зазначається в публікації.

Іноді президент висловлює суперечливі твердження. Так, в один день Трамп заявив, що не був здивований, коли сенаторки-республіканки Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі виступили проти призначення Піта Гегсета на чолі Пентагону. Наступного ранку Трамп сказав, що був «дуже здивований» тим, як вони проголосували.

У цьому зв’язку фахівці у сфері комунікацій переживають, що шалений темп заяв нового президента виснажить людей у його оточенні, які просто підуть. І це є проблемою, оскільки матиме вплив на поінформованість суспільства щодо дій президента та його адміністрації.