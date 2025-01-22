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АР: Трамп так багато говорить, що його стенографісти відчувають перенавантаження з розшифруванням

31.01.2025 / 10:12
Стенографісти Білого дому відчувають перенавантаження з розшифруванням надто довгих промов нового президента, причому в адміністрації вже думають над тим, щоб залучити додаткових фахівців.

На це звертає увагу АР із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

«Зараз ведуться дискусії про те, щоб найняти додатковий персонал та не відставати від робочого навантаження»,- зазначає агентство.

Так, лише в день інавгурації стенографістам довелося розшифровувати понад 22 тисячі слів президента, що становить близько 80-90 сторінок тексту зі стандартним шрифтом та інтервалами. Коли Трамп відвідав місця стихійного лиха в Північній Кароліні та Каліфорнії, він наговорив 17 тисяч слів.

«Цього достатньо, щоб перенавантажити вуха й пальці навіть найвідданіших стенографістів, особливо після чотирьох років відносного мовчання Джо Байдена»,- зазначається в публікації.

Причому далеко не завжди висловлювання стосуються теми заходу. Наприклад, напередодні, в середу, коли президент підписував закон про прискорення депортацій, він розповідав про свої досягнення та стверджував, що ХАМАС використовує презервативи за кошти американців, щоб виготовити з них бомби в Газі. Крім того, він відстоював своє рішення заморозити федеральні витрати й скоротити кількість держслужбовців, а також зробив несподівану заяву, що розгорне табір для мігрантів у Гуантанамо на Кубі.

АР звертає увагу, що коментарі Трампа часто переповнені неправдою, безпідставними твердженнями та звинуваченнями. Це стосується і його заяв про «вкрадені» вибори в 2016 році, які були спростовані судами й розслідуваннями ЗМІ, а також закидів на адресу попередньої адміністрації.

«Буває важко зрозуміти, коли слід сприймати його серйозно, а коли - ні, наприклад, під час його висловлювань про третій президентський термін, заборонений Конституцією США»,- зазначається в публікації.

Іноді президент висловлює суперечливі твердження. Так, в один день Трамп заявив, що не був здивований, коли сенаторки-республіканки Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі виступили проти призначення Піта Гегсета на чолі Пентагону. Наступного ранку Трамп сказав, що був «дуже здивований» тим, як вони проголосували.

У цьому зв’язку фахівці у сфері комунікацій переживають, що шалений темп заяв нового президента виснажить людей у його оточенні, які просто підуть. І це є проблемою, оскільки матиме вплив на поінформованість суспільства щодо дій президента та його адміністрації.

Трамп
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