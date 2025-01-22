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Фінляндія: Поки не відбулося якоїсь зміни обставин, що дозволяла би замислитися про відкриття кордону з рф

30.01.2025 / 14:21
Президент Фінляндії Александр Стубб поки не бачить передумов для того, щоб обговорювати поновлення роботи сухопутних пунктів пропуску на кордоні з росією.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ під час поїздки до східного міста Лаппеенранта.

Стубб зазначив, що поки не відбулося якоїсь зміни обставин, що дозволяла би замислитися про відкриття фінсько-російського кордону.

"Ми все ще не бачили сигналів з боку росії стосовно того, що якби ми відкрили кордони, то проблема з інструменталізованим використанням шукачів притулку не поновиться. Доки немає визначеності, важко говорити про відкриття кордону. Тут м’яч – на російській половині поля", – сказав президент Фінляндії.

На брифінгу він зазначив також, що Західна Європа може дедалі частіше помічати "гібридну війну" росії у різних проявах.

"Зараз дуже важливо, щоб ми, фіни, зберігали спокій", – зазначив він.

Фінляндія, Стубб
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