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Сирія вимагає від рф компенсацію збитків, завданих підтримкою Асада

30.01.2025 / 13:19
Нова влада Сирії звернулася до росії з вимогою видати Башара Асада, який у грудні втік до москви після повалення його режиму. Крім того, Дамаск наполягає на компенсації збитків, завданих російською підтримкою Асада.

Про це передає УНН з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, нове керівництво Сирії звернулося до москви з вимогою видати колишнього президента Башара аль-Асада, який у грудні втік до росії після повалення його режиму повстанцями. Крім того, сирійська влада хоче, щоб москва компенсувала шкоду, завдану її підтримкою режиму Асада, а також взяла участь у реконструкції країни.

Речник кремля дмитро пєсков не став коментувати питання про можливу екстрадицію Асада та виплату компенсацій. Водночас росія зацікавлена в утриманні військово-морської бази в Тартусі та авіабази Хмеймім, які є стратегічно важливими для її впливу в регіоні.

Після переговорів із заступником міністра закордонних справ рф михайлом богдановим сирійська сторона заявила, що нормалізація відносин має враховувати попередні помилки, поважати волю народу та працювати на його благо. Однак джерела повідомляють, що російська делегація не виявила готовності визнавати свою відповідальність, і сторони домовилися продовжити обговорення.

Дамаск, Асад, Сирія
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