Reuters: Літак Асада прямував "дивним" курсом та раптово зник із радарів

Про це пише Reuters.

Видання наводить дані порталу Flightradar. Згідно з ними літак Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столицю захопили повстанці.

Спочатку він прямував у бік прибережного регіону Сирії, що вважався оплотом алавітської секти Асада. Згодом борт зробив різкий розворот і летів у протилежному напрямку кілька хвилин, перш ніж зник з карти.

Журналісти не змогли відразу визначити, хто був на борту. Водночас два джерела в Сирії розповіли виданню, що "існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі.

"Залишається загадкою, чому літак зробив несподіваний розворот і зник з карти", - пише Reuters.