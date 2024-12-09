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Reuters: Літак Асада прямував "дивним" курсом та раптово зник із радарів

09.12.2024 / 17:27
Сирійський диктатор Башар Асад, ймовірно, міг загинути в авіакатастрофі. Його літак прямував "дивним" курсом та раптово зник із радарів.

Про це пише Reuters.

Видання наводить дані порталу Flightradar. Згідно з ними літак Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столицю захопили повстанці.

Спочатку він прямував у бік прибережного регіону Сирії, що вважався оплотом алавітської секти Асада. Згодом борт зробив різкий розворот і летів у протилежному напрямку кілька хвилин, перш ніж зник з карти.

Журналісти не змогли відразу визначити, хто був на борту. Водночас два джерела в Сирії розповіли виданню, що "існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі.

"Залишається загадкою, чому літак зробив несподіваний розворот і зник з карти", - пише Reuters.

Дамаск, Syrian Air
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