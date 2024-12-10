Єврокомісар: Ми повинні бути готові до можливості російської агресії

Про це повідомило видання Politico.

Кубілюс назвав "амбітним"план зі збільшення оборонного бюджету ЄС до 100 млрд євро, оскільки поточний семирічний бюджет понад 1 трильйон євро передбачає лише 10 мільярдів євро на оборону. За його словами, ключовим є надання Україні підтримки для перемоги у війні з агресором.

"Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости", – сказав Кубілюс.

Також комісар ЄС попередив про гібридні атаки з боку Росії. Кубілюс наголосив, що наразі Євросоюз краще підготовлений до оборони у військовому плані, ніж до захисту"розуму наших людей".