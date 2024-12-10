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Рютте: росія та Іран виявилися ненадійними партнерами, покинувши Асада

10.12.2024 / 14:21
Генсек НАТО Марк Рютте в понеділок заявив, що росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

Заяву Рютте наводить агентство AFP, пише "Європейська правда".

Рютте наголосив, що росія та Іран були головними прихильниками режиму Асада, і вони поділяють відповідальність за злочини, скоєні проти сирійського народу.

"Вони також виявилися ненадійними партнерами, покинувши Асада, коли він перестав бути їм корисним", – зауважив генсек Альянсу.

Рютте відзначив, що кінець правління Асада "є моментом радості, але також і невизначеності для народу Сирії і всього регіону".

"Ми сподіваємося на мирну передачу влади і інклюзивний політичний процес під керівництвом самих сирійців", – сказав Рютте.

"Ми будемо уважно стежити за тим, як лідери повстанців поводитимуться під час цього переходу. Вони повинні підтримувати верховенство права, захищати цивільне населення і поважати релігійні меншини", – додав він.

Рютте
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